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Родителей намерены наказывать за укрывательство фактов педофилии - Генпрокуратура

Автор:  
Айгерим Ансаганова
11 Сентября 2019, 14:28
Родителей намерены наказывать за укрывательство фактов педофилии - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Родители, скрывающие факты педофилии, будут осуждены сроком на шесть лет. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя законопроект об ужесточении наказания за тяжкие преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время законом предусмотрено уголовное наказание за совершение коррупционных преступлений и сокрытие преступления, за недонесение о готовящимся террористическом акте. Также наказываются те, кто не сообщал о тяжелых фактах педофилии. За это тяжкое преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы. То есть, этот закон распространяется на сотрудников и руководство специализированных детских учреждений, которые скрывали факты сексуального насилия над детьми. Такая же ответственность возлагается на опекунов и родителей ребенка», - сказал Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.


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