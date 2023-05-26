Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Родителей карагандинского подростка наказали из-за телефонного звонка

Редактор:  
Зифа Хабирова
26 Мая 2023, 06:30
Родителей карагандинского подростка наказали из-за телефонного звонка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 12-летний подросток по телефону сообщил об угрозе теракта в Карагандинском государственном университете имени академика Е.А.Букетова, передает МИА «Казинформ».

На линию Департамента по чрезвычайным ситуациям позвонил неизвестный (по голосу был распознан ребенок) и сообщил об угрозе теракта в Карагандинском государственном университете имени академика Е.А.Букетова.

Силами первичного реагирования место происшествия было оцеплено. В ходе осмотра здания и прилегающей территории университета взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий, был установлен 12-летний мальчик «М». По данному факту к ответственности будут привлечены родители ребенка по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма» – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», - сообщили в ДКНБ по Карагандинской области.

Вузы   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе