Родительские отказы от прививок стали причиной роста заболеваемости детей корью и гепатитом - санврачи Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По причине отказов родителей от прививок регистрируются случаи гепатита А и кори у детей. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из действенных мер профилактики инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика. По итогам трех месяцев текущего года показатель своевременности охвата прививками в целевых группах до 1 года, в 1 год, в 6-7 лет, подростков 16-17 лет против всех инфекций достиг требуемых показателей Всемирной организации здравоохранения. Но, при этом, из 48 зарегистрированных случаев гепатита А 11 случаев среди непривитых детей, по причине отказов родителей от профилактических прививок. Хотелось бы обратить внимание, что иммунизация против гепатита А детей двухлетнего возраста проводится у нас с 2006 года за счет средств местного бюджета. И с этого периода заболеваемость гепатитом А снизилась в 22,2 раза. В настоящее время, с учетом циклического подъема данной инфекции, обращаюсь к родителям с напоминанием о необходимости прививки против гепатита А не только детей двухлетнего возраста, но и детей других возрастов до 14 лет, которые, по каким-то причинам, не получили по возрасту свою прививку», – сказала Сархат Бейсенова.

Главный государственный санитарный врач столицы также отметила, что в течение двух лет в городе не регистрировалась корь. В текущем году уже с марта месяца зарегистрировано 7 подтвержденных случаев, среди них 6 детей в возрасте до 14 лет. Все заболевшие дети не имели прививки против кори, также по причине отказов родителей.

По словам Сархат Бейсеновой, в Астане не достигнут оптимальный охват прививками новорожденных против туберкулеза и вирусного гепатита В, а также детей 18 месяцев против коклюша, дифтерии и столбняка, в связи с медицинскими отводами и, в основном, отказами от прививок.

Сархат Бейсенова сообщила, что низкий охват плановой иммунизацией, рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы могут привести к накоплению неиммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям. Что в свою очередь создаст благоприятные условия для роста и распространения этих инфекций.