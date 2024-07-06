Родина, семья, работа - казахстанцы назвали самые важные для них вещи

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК в период с 11 мая по 22 июня провел социологический опрос, в ходе которого казахстанцы назвали главные символы, которые объединяют нацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на КИСИ.

Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

В качестве главных символов, которые объединяют нацию, респонденты определили, в первую очередь паспорт – 46,0% опрошенных считают его главным объединяющим фактором. Во-вторых, это сам факт рождения на казахстанской земле и наличие общих предков (39,9%). Наконец, треть опрошенных (32,0%) указывают на общность языка как объединяющего элемента нации.

Примечательно, что каждый пятый опрошенный считает, что нацию объединяют гордость за достижения страны, чувство патриотизма (21,8%) и разделяемые всеми ценности, нормы и поведение (21,3%). (сумма ответов больше 100%, так как респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов).

А что делает нас гражданами страны? Важнейшим проявлением гражданственности абсолютное большинство граждан нашей страны считают законопослушность, соблюдение законов (63,3% опрошенных).

Любое общество гармонично и цельно, если у людей есть совместные, сходные идеалы. Казахстанцы демонстрируют единодушие, считая важными такие понятия, как семья (99,6%), работа и труд (92,9%) и друзья (92,4%).

По мнению большинства опрошенных, усердная работа должна быть вознаграждена: «полностью согласен» – 66,2%, «согласен» – 32,5% респондентов.

Вместе с тем в обществе сохраняются и патерналистские ожидания, так 93,8% респондентов считают, что правительство должно обеспечить хороший уровень жизни для каждого гражданина («полностью согласен» – 53,8%, «согласен» – 40,0%).

Результаты опроса показывают, что в понимании абсолютного большинства казахстанцев (91,2%) ключевую роль в улучшении качества жизни выполняют наука и технологии.

Анализ ценностных установок показывают значительное предпочтение ценности свободы над равенством (62,9% против 33,8%). Примечательно, что при этом безопасность рассматривается как более важная ценность по сравнению со свободой (68,7% против 28,6%).

Таким образом, полученные данные подчеркивают единство ценностных установок граждан страны, приоритет ценностей семьи, труда и безопасности.