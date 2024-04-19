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    14:45, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Родился в рубашке: в Павлодаре полуторагодовалый малыш выпал из окна 4 этажа

    окно
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Несчастный случай произошел в Павлодаре. Маленький ребенок выпал из открытого окна многоэтажки, пока его мама занималась домашними делами. Мальчик чудом не получил серьезных травм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На скорой ребенка доставили в детскую областную больницу. У него диагностированы закрытая черепно- мозговая травма, ушибы и ссадины.

    - Ребенку полтора года, выпал из окна четвертого этажа. В травмпункте был осмотрен дежурным травматологом, реаниматологом и хирургом, проведено КТ. Выставлен диагноз: черепно-мозговаятравма, сотрясение головного мозга, поверхностные травмы. Реанимация не понадобилась, интенсивная терапия не требуется. Ребенок активный, сознание не терял. Можно сказать, родился в рубашке. Учитывая, что это четвертый этаж, ребенок даже не получил переломов, - рассказал врач-травматолог детской областной больницы Ардак Кабдылмаратов.

    Как сообщили в управлении здравоохранения, несчастный случай произошел 18 апреля около19:00. Сейчас состояние малыша медики оценивают как средней степени тяжести, за счет общемозговой симптоматики. Он проходит лечение.

    В Павлодарской области это уже седьмой случай с начала года, связанный с падением с высоты.

    Часто малыши выпадают из окон по недосмотру родителей. Медики предупреждают: москитные сетки не защитят от падения, дети опираются на сетку и вместе с ней падают вниз. Это может закончиться трагически.

    Теги:
    Спасение Дети Несчастный случай Общество Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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