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Родился 500-тысячный житель Актобе
6 Декабря 2019 14:43
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе родился 500-тысячный житель Алинур Жалгасбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мальчик благополучно появился на свет. Его вес составляет 3,060 килограмма, рост - 53 сантиметра. Всего за 10 месяцев 2019 года в нашем перинатальном центре №1 родилось более 6 тысяч человек», - комментирует заместитель главврача центра Анар Амиркулова.
Сегодня перинатальный центр посетил аким города Мавр Абдуллин, который поздравил семью и малыша.
Ключевые слова: Актюбинская область, Демография,
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