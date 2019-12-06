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Родился 500-тысячный житель Актобе

6 Декабря 2019 14:43
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Родился 500-тысячный житель Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе родился 500-тысячный житель Алинур Жалгасбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мальчик благополучно появился на свет. Его вес составляет 3,060 килограмма, рост - 53 сантиметра. Всего за 10 месяцев 2019 года в нашем перинатальном центре №1 родилось более 6 тысяч человек», - комментирует заместитель главврача центра Анар Амиркулова.

Сегодня перинатальный центр посетил аким города Мавр Абдуллин, который поздравил семью и малыша.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Демография,
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Автор:

Самал Ендибаева

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