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Роддом для женщин с коронавирусом откроют в столице

17 Июня 2020 15:05
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Роддом для женщин с коронавирусом откроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 детей от матерей, инфицированных коронавирусом, родились в столице. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На текущую дату в инфекционных стационарах города родилось 17 детей от матерей, зараженных КВИ. Всего берменных женщин с коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан на текущую дату 112, из них в станционарах находится 78 беременных женщин», - сказала Сауле Кисикова.

Она также сообщила о проводимых мероприятиях в связи с возникшей ситуацией.

«Проведен ряд мероприятий, на текущую дату количество задействованных стационаров достигло десяти. Дополнительно количество койко-мест в провизорных стационарах доведено с 300 до 705 мест за счет перепрофилирования коечного фонда. Сегодня до конца рабочего дня в плане открытие отдельного родильного дома, или ковидперентального центра, за счет перепрофилирования коечного фонда», - сообщила Сауле Кисикова.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Серик Сабеков

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