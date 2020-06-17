Роддом для женщин с коронавирусом откроют в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 детей от матерей, инфицированных коронавирусом, родились в столице. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На текущую дату в инфекционных стационарах города родилось 17 детей от матерей, зараженных КВИ. Всего берменных женщин с коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан на текущую дату 112, из них в станционарах находится 78 беременных женщин», - сказала Сауле Кисикова.
Она также сообщила о проводимых мероприятиях в связи с возникшей ситуацией.
«Проведен ряд мероприятий, на текущую дату количество задействованных стационаров достигло десяти. Дополнительно количество койко-мест в провизорных стационарах доведено с 300 до 705 мест за счет перепрофилирования коечного фонда. Сегодня до конца рабочего дня в плане открытие отдельного родильного дома, или ковидперентального центра, за счет перепрофилирования коечного фонда», - сообщила Сауле Кисикова.
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