+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 26 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Роботы-дезинфекторы, дроны и беспилотники: как технологии помогают бороться с коронавирусом

10 Июня 2020 14:38
Поделиться:
Роботы-дезинфекторы, дроны и беспилотники: как технологии помогают бороться с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Современные цифровые технологии активно применяются в здравоохранении в борьбе с коронавирусной инфекцией. О новых технологичных подходах и веб-приложении по борьбе с коронавирусом рассказал главный специалист Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) Жандос Салпынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Стало известно, почему здание суда Алматинской области закрыли на карантин
За три дня выявлено свыше 60 нарушений санитарного режима в ВКО Опасные водоемы назвали в СКО В Алматы для дезинфекции использовали более 27 млн литров раствора

«К примеру, дроны или беспилотники можно использовать для мониторинга карантинных мероприятий и распыления дезинфецирующих средств. Они могут использоваться также для доставки медикаментов в районы с повышенным числом зараженных СOVID-19. В Испании, Франции, Греции правоохранительные органы применяют дроны, снабженные термальными сенсорами, камерами ночного видения с высоким разрешением и с громкоговорителями для наложения ограничений на передвижение. По данным научно-исследовательской службы Европейского Парламента, в Китае дроны применяются для выявления людей, не носящих медицинские маски в общественных местах, так как ношение масок является очень важной мерой профилактики коронавирусной инфекции», - рассказал главный специалист по оценке технологий здравоохранения Центра экономики и оценки технологий здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жандос Салпынов.

«Во-первых, это необходимо для предотвращения распространения самого вируса в популяции, а во-вторых, маски выступают в качестве «символа социальной ответственности и бдительности». Если люди видят, что окружающие носят маски, то подсознательно будут стараться перенимать данный шаблон поведения, не забывая об опасности вируса. Таким образом вырабатывается «коллективное поведение», - отмечает эксперт.

По его словам, на сегодня применяется веб-приложение «Центр контроля COVID-19», разработанное Министерством здравоохранения Республики Казахстан в сотрудничестве с IT-компаниями. Приложение помогает контролировать общее количество случаев коронавирусной инфекции в стране.

«Приложение является ценным инструментом в мониторинге динамики инфекции и миграции инфицированных внутри страны. Это подтверждает и то, что представители ВОЗ положительно оценили эффективность применения «Центра контроля COVID-19», - отметил главный специалист РЦРЗ.

По словам Ж. Салпынова, помимо дронов и веб-приложений можно прибегать к помощи роботов для проведения дезинфекционных мероприятий в стационарах.

«Умные» машины снабжены устройствами, которые распыляют дезинфицирующие средства и облучают ультрафиолетовыми лучами, обеззараживая помещения. Данная технология нашла применение в Китае. Подобные устройства можно использовать и в обычных офисных помещениях с большим скоплением людей», - проинформировал Жандос Салпынов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Наука, Минздрав РК, Здравоохранение, Безопасность, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив