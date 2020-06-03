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Роботов по сбору ПЦР-анализов разрабатывают в Японии

3 Июня 2020 23:23
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Роботов по сбору ПЦР-анализов разрабатывают в Японии

НУР-СУЛТАН-ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японская компания начинает разработку роботизированной системы ПЦР-тестирования с целью снижения рисков заражения коронавирусом среди медицинских работников, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как передают японские СМИ, система будет состоять из нескольких роботов. Первый будет собирать образцы у человека. Второй поместит биоматериал в испытательное оборудование, а третий уже будет управлять реагентами.

Данное оборудование разработано и будет производиться на совместном предприятии «Kawasaki Heavy Industries» и «Sysmex», производителя диагностических инструментов.

Представители японской компании говорят, что ключевым элементом является забор анализов у пациентов, поскольку это позволит врачам удаленно проводить тестирование на COVID-19 путем ПЦР и соответственно снизить риск заражения.

Власти японского города Кобе, где базируется производство, окажут компании финансовую поддержку в размере 460 тысяч долларов, а также испытательные площадки в больницах и других учреждениях.

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Ключевые слова: Япония, Коронавирус,
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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