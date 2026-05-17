Роботы, квесты и звездное небо: как пройдет «Ночь музеев» в Казахстане

С 16 по 18 мая в Казахстане проходит республиканская акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

Одной из главных площадок акции станет Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева. Центральное место займет выставка «Жеті қазына», дополненная Open Air-экспозицией во внутреннем дворе музея.

18 мая в Национальном музее Республики Казахстан пройдет необычное выступление скрипачки Назым Мустафиной с участием гуманоидного робота и бионической собаки-робота. Организаторы отмечают, что проект объединит классическое искусство и современные технологии, предлагая новый взгляд на культурное наследие.

В этот же день Национальный музей Казахстана проведет акцию «В дар музею», в рамках которой коллекции пополнятся новыми экспонатами, связанными с историей культуры, спорта и общественной жизни страны.

К республиканской акции присоединятся и музеи-заповедники. Для посетителей подготовят ночные маршруты по историческим памятникам, театрализованные представления, мультимедийные инсталляции, квесты, световые шоу и проекты с элементами искусственного интеллекта.

Особое внимание уделят этнокультурной программе. Гостей ждут ремесленные мастер-классы, национальные игры, этноауылы, традиционные угощения, рассказы у костра и ночные чаепития в юртах.

Кроме того, организаторы планируют мероприятия под открытым небом — палаточные городки и наблюдение за звездным небом.

Во время проведения акции вход во все музеи будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что музеи Казахстана присоединятся к международной инициативе TikTok в честь Дня музеев.