Роботы, дроны и искусственный интеллект: чем удивил костанайцев фестиваль Qostanai Tech

На площадке «Жастар сарайы» в рамках семейного фестиваля Qostanai Tech представлены десятки тематических локаций — от агротехнологий до цифровых образовательных решений. Подробнее читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

По словам организаторов фестиваль Qostanai Tech объединил разработчиков, образовательные организации, студентов и школьников. Акцент сделан на практическом применении технологий.

Одной из интересных стала площадка агротехнологий, где компания показала дрон для обработки сельскохозяйственных угодий. Аппарат способен за 6–10 минут обрабатывать до 8 гектаров посевов. После посадки производится оперативная замена аккумулятора.

— Отдельно подчеркивается экономическая эффективность: при использовании традиционной техники возможны потери урожая до 8% из-за механического воздействия на посевы, тогда как дрон исключает подобные риски. Для обслуживания оборудования достаточно двух специалистов, а обработка поля площадью порядка 400 гектаров занимает около 10 часов, — поделился один из представителей компании Данил Митенов.

В блоке образовательных решений, кроме лабораторного оборудования и робототехнических комплексов — цифровые системы безопасности. Например — датчики, которые фиксируют буллинг в школьном учреждении.

— Их работа основана на инфракрасной технологии, предназначенной для мониторинга потенциально конфликтных ситуаций в школьных помещениях. Система фиксирует количество людей и длительность их нахождения, передавая сигналы педагогам при отклонении от заданных параметров. Пилотное внедрение уже реализовано в ряде регионов страны, — рассказал представитель Stem Academia Карым Казмукан.

Отдельное внимание посетителей привлекла цифровая образовательная платформа с использованием технологий ИИ.

— Цифровая платформа, позволяющая трансформировать образовательный процесс за счет AI: от подготовки к тестированию до анализа результатов, — поясняют разработчики.

Она ориентирована как на учащихся, так и на педагогов. Ученики получают возможность проходить тестирование, анализировать ошибки и восполнять пробелы в знаниях с помощью рекомендаций, формируемых ИИ, продемонстрировал работу сайта проект-менеджер Edoox Наиль Куаныш.

В рамках фестиваля также показали зону дрон-спорта. Посетителям дали возможность поиграть в «дронсокер» — командную игру, в которой участники управляют летательными аппаратами, выполняя игровые задачи, аналогичные футбольным. Направление находится в стадии развития в Казахстане.

Помимо технологических решений, на территории фестиваля развернулись и развлекательные, а также культурные площадки. Гости могли посетить зоны hand-made в национальном стиле, поучаствовать в караоке-активностях, а также увидеть выступления акробатов.

Отдельное внимание привлекли площадки с мотоспортом и демонстрацией болидов. Работали зоны аквагрима и интерактивные химические опыты, позволяющие в игровой форме познакомиться с основами науки.

Фестиваль вызвал значительный отклик у посетителей.

— Мероприятие позволило познакомиться с современными технологиями и увидеть их практическое применение, — отметил студент архитектурного направления Батыржан Муменов.

Дополнительно в рамках фестиваля обозначено развитие промышленного туризма в регионе. Речь идет о запуске экскурсионных маршрутов на предприятия Костанайской области — в том числе на заводы «Allur», KIA и «Агромаш». Посетителям планируется показывать полный производственный цикл — от сборки до выпуска готовой продукции. Подобные экскурсии будут проводиться на постоянной основе.

Первыми, кто посетил индустриальные зоны в качестве экскурсионной делегации стали аким Костанайской области Кумар Аксакалов, гости фестиваля, спикеры и представители СМИ. Фестиваль Qostanai Tech показал, что современные технологические решения активно внедряются в ключевые сферы — образование, сельское хозяйство и промышленность, формируя основу для дальнейшего развития региона.