Робота-медика и беспилотный автомобиль создали победители олимпиады в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Назарбаев Интеллектуальной школе Караганды состоялся региональный этап Национальной олимпиады по робототехнике WRO-2022. В отборочном туре приняли участие 27 команд из городов и районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команды соревновались в трех возрастных категориях в четырех направлениях: RoboMission, Future Innovators, RoboSports и Future engineers.

Олимпиада посвящена теме «My robot – my friend» и направлена на применение искусственного интеллекта в повседневной жизни человека, отметили организаторы.

Участники команды «Тассуат» из Нуринского района Артем Бирюков и Дмитрий Попов создали робота-медика и победили в младшей творческой категории Future Innovators.

«Идея зародилась еще в сентябре прошлого года, во время пандемии. На создание робота-медика ушло два с половиной месяца. Мы его поставили в школе на входе. Робот может бесконтактно измерять и озвучивать температуру человека, обрабатывать руки антисептиком», - рассказал руководитель команды Павел Бирюков, преподаватель школы.

Команда «64 bit» Специализированной школы-интерната имени Н. Нурмакова одержала победу, создав модель беспилотного автомобиля.

«Арынгазы Багдаулет и Алихан Сейткали – мои ученики. Ребята заняли первое место в категории Future Engineers. Перед ними стояла задача – собрать модель беспилотного автомобиля, который должен был преодолеть маршрут с препятствиями», - отметил руководитель команды Айдар Сейлханов.

Жюри выбрало победителей во всех четырех категориях. Лучшие команды награждены сертификатами и будут представлять Карагандинскую область на национальном этапе WRO-2022, который пройдет в июне.

Назарбаев Интеллектуальные школы являются национальными организаторами World Robot Olympiad (WRO) в Казахстане. Отборочные региональные соревнования проводятся с 2014 года. Победители получают возможность участвовать в республиканском этапе в рамках международных правил WRO. Главная миссия олимпиады – дать возможность молодежи развивать свои творческие способности и навыки решения проблем в увлекательной форме.