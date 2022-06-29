29 Июня 2022 07:31

Робота используют для исследования арычных сетей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для обследования трубопроводов специалисты управления экологии и окружающей среды города Алматы стали применять дистанционно управляемого робота, оснащенного камерой высокой четкости и работающего на низких частотах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Аппарат собран местными специалистами самостоятельно. Благодаря колесному шасси и небольшим габаритам робот свободно проходит в труднодоступных местах и в режиме реального времени передает картинку на специальный монитор. Аппарат также выводит данные телеметрии по углу наклона и горизонту. С помощью прибора можно оценить уровень заиленности и засоренности мусором, а также обнаружить дефекты труб, в том числе коррозию, трещины и др.», - поясняет пресс-служба акимата.

Также сообщается, что в настоящее время акимат города проводит работу по восстановлению арычных сетей и сопряжению их с коллекторами для водоотведения. Одновременно идет восстановление оросительной способности арыков. Разработана необходимая проектно-сметная документация по реконструкции и ремонту арычной сети. На отдельных участках планируется расширение арычных сетей.

В виду плотной городской застройки, где нет возможности устройства арычных сетей, для минимизации случаев подтоплений принимаются решения по распределению потоков воды. До конца текущего года планируется провести аварийно-восстановительные работы по 56 участкам с учетом восстановления коллекторной системы и подключения к ним арычных сетей.

Как отмечают в акимате, основной причиной подтоплений в Алматы является непригодность арычной сети для отведения дождевых и талых вод и неудовлетворительное состояние коллекторно-дренажной сети. Имеющиеся коллекторы долгие годы оставались без надлежащего обслуживания.

Всего в городе имеются 16 коллекторов, 12 из них не работают, четыре работают только на 30%. В текущем году начаты работы по строительству и реконструкции арычной сети города общей протяженностью 376 км.