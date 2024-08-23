Робот-журналист появился в Узбекистане

Национальное информационное агентство Узбекистана создало специального робота-корреспондента на основе искусственного интеллекта по имени Собира Холдарова, передает агентство Kazinform со ссылкой на УзА.

Робот-корреспондент передает официальную информацию и последние новости на девяти языках (узбекском, казахском, английском, русском, французском, арабском, китайском, немецком, испанском).

Корреспонденту не случайно присвоили имя Собиры Холдаровой. Это была первая женщина – профессиональный журналист в Центральной Азии и Узбекистане.

Для создания робота-корреспондента на основе искусственного интеллекта был использован прототип журналистки Дилдоры Абдухалиловой.

Искусственный интеллект, запущенный в тестовом режиме, будет постепенно расширять масштаб видеорепортажей. Особое внимание уделяется мерам информационной безопасности.

Бесспорно, создание видеорепортажей с помощью искусственного интеллекта – это огромная возможность, что, однако, имеет и свои определенные риски. Ибо, злоумышленники могут создавать видеоролики на основе лжи и фейковых новостей и распространять их в сети Интернет от имени агентства. Поэтому в случае, если от имени Национального информационного агентства Узбекистана будут распространяться фейковые видео, то можно будет проверить их подлинность.

Для этого на каждом видео размещается специальный QR-код, активировав ссылку по которому можно будет прочитать текст данного видео на официальном сайте УзА. Если видео, подготовленное с помощью искусственного интеллекта, не имеет QR-кода или ссылка не ведет на сайт УзА, то это фейковое видео.