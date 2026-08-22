Робот в Китае побил мировой рекорд в беге на 100 метров

В Китае человекоподобный робот «Молния» установил мировой рекорд, преодолев дистанцию в 100 метров за 9,32 секунды, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на CGTN .

Рекорд был зафиксирован 22 августа во время тестового забега перед началом Вторых Всемирных игр гуманоидных роботов. На дистанции робот развил пиковую скорость 14,5 метра в секунду.

В ходе турнира, который проходит с 22 по 26 августа в столице КНР, «Молния» также выступит на дистанциях 100, 400 и 1500 метров. Всего в программу включено более 1300 состязаний по 51 дисциплине.

В этом году в программу впервые вошли такие виды, как прыжки в длину, тяжелая атлетика, перетягивание каната и настольный теннис. В играх примут участие 2056 роботов и 666 команд из 16 стран.

Ранее сообщалось, что Вторые Всемирные игры гуманоидных роботов пройдут в Пекине.