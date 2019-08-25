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Робот Федор попал в космосе в сложную ситуацию

Автор:  
Сара Кабикызы
25 Августа 2019, 14:40
Робот Федор попал в космосе в сложную ситуацию

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Запущенный с космодрома Байконур корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться в назначенное время к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Планировалось, что стыковка беспилотного корабля с МКС состоится спустя двое суток , момент подготовки и процесс стыковки шел в прямом эфире.

Но 24 августа по техническим причинам стыковка корабля с МКС в автоматическом режиме не состоялась. При стыковке корабля возник сбой установленной на Международной космической станции аппаратуры, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование.

В этой связи Центром управления полетами для обеспечения безопасности МКС и работающего на орбите экипажа было принято решение об уводе корабля на безопасное расстояние. Специалистами РКК «Энергия» был предложен вариант повторной стыковки «Союза МС-14».

По решению государственной комиссии, на 26 августа 2019 года запланирована перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС. Данная операция будет проведена с целью освобождения стыковочного узла служебного модуля «Звезда», к которому 27 августа 2019 года в 06:12 мск должен пристыковаться корабль «Союз МС-14», сообщает пресс-служба Роскосмоса .

В воскресенье, 25 августа, экипаж проводит на борту Международной космической станции тренировки по предстоящей перестыковке и расконсервацию корабля «Союз МС-13».

В настоящее время корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки.

Ситуация сложная, но находится под контролем, отмечает пресс-служба Роскосмоса .

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