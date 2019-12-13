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Робот-домбрист стал «Выбором года» в Семее

13 Декабря 2019 11:41
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Робот-домбрист стал «Выбором года» в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее авторов робота-домбриста назвали «Выбором года -2019 « в номинации «Молодой ученый», передает МИА «Казинформ».

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Награждение состоялось в рамках молодежного форума «Выбор года–2019».Учащиеся 10-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Нурбол Мактаев и Мирас Муратканов получили премию «За вклад в реализацию государственной молодежной политики» от акима Семея Ермака Салимова.


«Мы рады, что наш проект, который был разработан под руководствам учителя Бахытбека Орынбаевам, победил. Сегодня мы чувствовали, что наша работа не останется незамеченной. Мы благодарны организаторам этого мероприятия и руководителю проекта, который посоветовал нам принять участие в форуме», – поделились своей радостью школьники.


Аким города поздравил ребят с победой и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

Напомним, что у Мираса и Нурбола был всего один месяц для создания робота, который свободно перебирает струны домбры и подбирает аккорды.

В пресс-службе НИШ отметили, что Мирас и Нурбол – первые школьники, получившие премию акима города Семея.




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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат,
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Орал Ерланулы

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