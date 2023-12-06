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    14:45, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Робот-ассистент провел операцию по замене сустава в Астане

    операция
    Фото: ННЦТО

    Пять сложных операций с помощью робота-ассистента провели врачи Национального научного центра травматологии и ортопедии имени Батпенова совместно с российскими биоинженерами, передает агентство Kazinform.

    По словам врачей, пациенты страдали от боли и нарушения функции сустава, такое происходит на последней стадии артроза, когда больному тяжело передвигаться, иногда и вовсе пациенты прикованы к постели.

    Специально для проведения операций была привезена уникальная роботизированная система американского производства. Благодаря 3D-сканам поврежденной зоны, совместно с хирургом, робот позволяет имплантировать эндопротез с математически безупречным расчетом всех параметров.

    — Робототехника позволяет проводить идеальные спилы, необходимые для установки эндопротеза — под определенным углом. При идеальной установке импланта снижается травматичность операции и риск развития осложнений, быстрее нивелируются боли и увеличивается амплитуда движений в суставе — что позволяет нашим пациентам снизить болевые ощущения и сократить сроки восстановления функции двигательного аппарата, — сообщил заведующий отделения эндопротезирования, кандидат медицинских наук Кайрат Ашимов.

    операция
    Фото: ННЦТО

    На данный момент операция по замене сустава (эндопротезирование) является наиболее часто выполняемой в мире. Суть эндопротезирования — заменить поврежденный сустав человека на искусственный имплант, причем эндопротез нужно установить идеально точно. Такие операции в Казахстане проводят более 15 000 пациентам в год.

    Вопрос по использованию робота-ассистента на постоянной основе пока открыт, но врачи убеждены, что робототехника в скором времени будет использоваться в каждом операционном зале.

    Теги:
    Здравоохранение Астана Врачи Наука и инновации
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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