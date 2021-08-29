Роберт Флойд: Закрытие Семипалатинского полигона сыграло роль в создании ДВЗЯИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 29 августа, весь мир отмечает Международный день действий против ядерных испытаний. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд отметил, что закрытие Семипалатинского полигона является важным заявлением, которое, несомненно, сыграло главную роль в создании Договора.

- Господин Роберт Флойд, расскажите, пожалуйста о сотрудничестве между Казахстаном и Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? Какие полевые эксперименты проводились в Казахстане? Каких договоренностей или реализации совместных проектов добились благодаря сотрудничеству?

-Казахстан является одной из 195 сторон, подписавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Казахстан имеет богатый и сложный опыт в поддержке данного Договора, создании системы контроля, посредством которой можно определить, где проводятся испытания, находясь в любом месте и в любое время. В Казахстане есть более 5 из 300 станций контроля, установленных по всему миру. Установка таких станций стала возможна благодаря сотрудничеству с Казахстаном, через них передается информация в штабы в Венне для их дальнейшего распространения в другие страны.

В 2008 году на территории Семипалатинского полигона были проведены интегрированные полевые учения, в процессе которых была возможность протестировать данные систем контроля. Президент Ядерного Института в городе Семей является Председателем Технического консультативного органа, также называемый рабочей группой «В» Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как вы видите, есть множество направлений, по которым ведётся активное сотрудничество с Казахстаном.

- Что Казахстан обеспечил для себя, отказавшись от ядерных испытаний?

- Будучи во главе страны Первый Президент Нурсултан Назарбаев принял решение, которое дало начало важным переговорам по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор стал доступен для подписания. Именно отважное, мудрое, дальновидное решение Первого Президента привело Договор в действие. Это огромная работа вашей страны для всего мира. Возможность Организации обнаружить ядерные взрывы в любом месте и в любое время идет на благо всех стран, для всего человечества. Все страны также получают информацию из созданной сети, состоящей из более 300 датчиков, установленных по всему миру. Это информация также доступна для Казахстана.

- В чем заключается главная роль закрытия Семипалатинского испытательного полигона в глобальном разоружении и запрещении испытаний?

- Исторически у Семипалатинского полигона важное предназначение. В п родолжение исследования атомной энергетики в Казахстане были созданы ядерные лаборатории и исследовательские учреждения, как внутри, так и вокруг полигона. Их целью является изучение атомной энергетики для ее мирного использования, что впоследствии способствует развитию человечества в разных сферах. Полигон на данный момент стало важной частью для тестирования распознавательных систем, развиваемых Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

- Что дает странам закрытие полигонов и отказ от ядерных испытаний?

- Отказ от атомного оружия не означает, что полигон останется без назначения. Закрытие полигона является важным символическим заявлением, которое, несомненно, сыграло важную роль в создании Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

-Наблюдаете ли вы за регионами, где прекратились ядерные испытания? Какая там обстановка сейчас?

- Есть немного стран в мире с собственными полигонами. Некоторые из них имеют ядерный арсенал и занимаются разработкой и тестированием ядерных оружий. Если говорить о Казахстане, то страна была частью бывшего Советского Союза, которая имела свой арсенал. Но есть страны, которые не имеют ядерное оружие, однако на их территории проводятся ядерные испытания. Пустыни Австралии использовались в качестве места для проведения ядерных испытаний в 1945 году. Несмотря на то, что испытания не сравнятся с мощностью испытаний, когда-то проводимых в Казахстане, на территории Австралии на данный момент наблюдается вред окружающей среде, а также территориям, где проживают люди. Однако территории некоторых островов Океании, территории Французской Полинезии, Маршалловых островов абсолютно уничтожены ядерными испытаниями. Эти страны и острова категорически выступают против испытаний, что не удивляет.

- Спасибо за интервью!