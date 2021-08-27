Роберт Флойд: Нурсултан Назарбаев принял стратегическое решение закрыть Семипалатинский полигон навсегда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял стратегическое решение закрыть Семипалатинский полигон навсегда. Об этом рассказал исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта поездка в Казахстан очень важна. Причина, по которой я нахожусь здесь, – внести свой вклад в эту дату – Международный день против ядерных испытаний. Считаю, что это самое лучшее место, где я могу находиться. Это было прекрасным визитом в новой должности. Пик моего визита пришелся на вчерашний день – поездка в Семей. Посетил часть полигона, где раньше провели 456 ядерных испытаний. Это ужасная цифра. Огромное количество ядерной энергии, конечно, оставило за собой экологическую катастрофу. По сегодняшний день мы видим, как это повлияло на здоровье и жизнь людей. В моей родной стране, в Австралии, также проводились испытания в пустынях. Мы также увидели последствия этих испытаний, хоть и в меньшем размере. В некоторых случаях острова полностью исчезали из-за ядерных испытаний», - отметил Роберт Флойд.

Он также подчеркнул, что 30 лет назад Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев принял стратегическое решение закрыть Семипалатинский полигон навсегда.

«И влияние этого решения, как отметил министр иностранных дел, невозможно переоценить, так как оно дало импульс многим другим странам запретить испытания ядерного оружия. Когда 30 лет назад Казахстан взял на себя лидерство, мы видели, как это повлияло на весь мир. Первый Президент взял на себя ответственность за судьбу Казахстана и стал глобальным лидером по ядерному разоружению и нераспространению. Так он отказался от владения четвертого самого большого арсенала ядерного оружия в мире. Это стратегическое, мудрое решение для всего человечества», - прокомментировал исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Как было отмечено, была другая инициатива Казахстана – резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН признать этот день Днем действий против ядерных испытаний.

«Для меня большая честь находиться в этот день в Казахстане. Еще одна важная дата будет 24 сентября, когда мы отметим 25летие открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Хотя Договору оказывается большая поддержка многими государствами, 170 государств из 175 ратифицировали договор. К сожалению, он все еще не вступил в силу. Глобальному сообществу необходим запрет, который будет юридически обязывать запрещение ядерных испытаний. Еще 8государств должны ратифицировать договор, чтобы вступило в силу. В нашем совместном заявлении министр Тлеуберди и я призываем государства ратифицировать этот договор, чтобы обеспечить мир для всего человечества», - добавил Роберт Флойд.