РК занял 58-е место из 106 в рейтинге стран по цене обучения в международных начальных школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рейтинге стран по самой высокой стоимости обучения в международной начальной школе Казахстан на 2 сентября текущего года оказался на 58-м месте из 106. Стоимость года обучения в такой школе в РК составила 5,6 тыс. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Среди стран СНГ дороже, чем в Казахстане, обучение в международных начальных школах стоит в России и Беларуси, дешевле — в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Молдове.

Самые высокие цены среди стран рейтинга отмечены в Швейцарии, Сингапуре и Китае, самые низкие — в Шри-Ланке, Пакистане и Бангладеш.

Во втором квартале текущего года объем услуг в области начального образования в РК составил 142,6 млрд тенге, против 107,9 млрд тенге годом ранее.

Больше всего услуг в области начального образования оказали в Туркестанской области: 36,3 млрд тенге — на 28,9 % больше, чем годом ранее. Далее идут Алматы (17,5 млрд тенге, плюс 39,8 %) и Жамбылская область (17 млрд тенге, плюс 36,1 %).

Наибольший объем услуг в секторе был оказан государственными предприятиями: 92,3 % от РК, или 131,6 млрд тенге, плюс 28,8 % за год. Объем услуг, оказанных частными предприятиями, составил 10,7 млрд тенге, на 92,8 % больше, чем годом ранее; объем услуг, оказанных иностранными предприятиями — 272,4 млн тенге, на 46,6 % больше, чем год назад.

В разрезе размерности предприятий наибольший объем услуг пришелся на средний бизнес: 77,6 млрд тенге, плюс 32,7 % за год. Малые компании оказали услуг на 56,4 млрд тенге, крупные — на 8,6 млрд тенге.

Стоимость услуг детских центров развития в августе текущего года выросла на 6,5 % за год. Сильнее всего рост цен ощутили в Восточно-Казахстанской (на 20,8 % за год), Атырауской (на 14,6 %) и Кызылординской (на 14 %) областях.

Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Шымкенте: всего на 2,7 %. В Алматы и Жамбылской области цены на услуги центров развития остались на прежнем уровне.