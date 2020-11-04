Риза Боранбаева: Лечение детей с Кавасаки-подобным синдромом показало эффективность на 95%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления научного центра педиатрии и детской хирургии, главный внештатный педиатр МЗ РК Риза Боранбаева рассказала о клиническом протоколе диагностики и лечения коронавирусной инфекции у детей, а также о ситуации по заболеваемости Кавасаки-подобным синдромом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала Риза Боранбаева, на период всего карантина специалистами республиканских центров ежедневно велся мониторинг новорожденных и детей, находящихся в критическом состоянии не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями.

Так, консультативная помощь была оказана 10 775 новорожденным и 2 229 детям, из них 90% новорожденных и 81% детей других возрастных групп были выведены из критических состояний.

«На сегодня в республике разработан отдельный клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции у детей, где представлены особенности течения COVID-19 и мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с COVID-19 у детей. Клинический протокол был составлен на основе последних мировых данных и рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ. Учитывая, что коронавирусная инфекция в детском возрасте протекает чаще всего в бессимптомной и легкой форме, большая часть детей рекомендуется на лечение на амбулаторном уровне. Поэтому в протоколе для таких пациентов представлено только симптоматическое лечение в виде жаропонижающих и препаратов при развитии диареи. Противовирусные препараты не применяются, так как нет доказательной базы и все противовирусные препараты имеют противопоказания в детском возрасте», - пояснила Риза Боранбаева, выступая на онлайн-брифинге в СЦК.

По ее словам, антибактериальная терапия назначается только при присоединении реальной инфекции, а в других ситуациях антибактериальная терапия при вирусной инфекции противопоказана.

Как отметила доктор, более широко в клиническом протоколе представлено медикаментозное лечение мультисистемного воспалительного синдрома - применение в крайних случаях внутривенных иммуноглобулинов, аспирина и генно-инженерных биологических препаратов.

«В период пандемии непрерывно получали лечение и дети с онкологическими заболеваниями. Так, на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии были открыты провизорные и инфекционные отделения для пациентов в онкологической патологией, которые были инфицированы коронавирусной инфекцией, что дало возможность не прерывать курс химиотерапии по основному заболеванию», - сообщила Риза Боранбаева.

Кроме того, председатель правления Научного центра педиатрии и детской хирургии рассказала и о ситуации с Кавасаки-подобным синдромом, который возникает у некоторых детей после перенесенного коронавируса. Отметим, что на сегодня случаи заболеваемости синдромом Кавасаки не зарегистрированы.

«На сегодня наши специалисты имеют достаточный опыт ведения детей с Кавасаки-подобным синдромом, который уже не регистрируется в нашей стране в течение последних двух месяцев. Но риск повторного подъема заболеваемости существует после второй волны COVID-19. Кавасаки-подобный синдром возникал у детей через 2-6 недель после перенесенной КВИ. Среди заболевших детей у 97% были обнаружены антитела на SARS-CoV-2. Все дети были сразу госпитализированы в многопрофильные детские стационары. Наибольшее количество детей с Кавасаки-подобным синдромом наблюдалось в возрастной группе от 3 до 9 лет. Больше заболело мальчиков (82%). Лечение детей с Кавасаки-подобным синдромом было эффективным в 95%», - рассказала Риза Боранбаева.

Напомним, с августа в республике начали регистрироваться случаи мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с COVID–19 (кавасаки-подобный синдром). Всего в этом году зарегистрировано 42 ребенка с мультисистемным воспалительным синдромом.



