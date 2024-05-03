Рисунок карагандинского художника появился на коллекционных монетах Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана выпускает коллекционные монеты в рамках международного арт-проекта World painting. В основе дизайна рисунок голубя мира, изображенный известным карагандинским художником и активистом международного антиядерного движения Карипбеком Куюковым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото Карипбека Куюкова

Автор арт-проекта World painting – известный казахстанский общественный деятель Даут Шайхисламов. Идея написать «Картину мира» возникла на выставке EXPO-2020 в Дубае. На холсте свой след красками оставили 2070 человек из почти 200 стран. Размер картины – 4x1,27 м.

- Начало проекту было положено в казахстанском павильоне выставки в Дубае. Идея заключалась в том, чтобы создать сообща «Картину мира». К полотну приложили руку как обычные, так и известные люди многих национальностей. Картина экспонировалась в Америке, Франции. Во время презентации проекта в Астане я спонтанно нарисовал голубя мира. Эта мысль мне пришла, потому что я увидел огромное количество людей, которые хотят мира. А Даурен Кастеев, внук известного художника Абылхана Кастеева, дорисовал веточку оливы. И этот красивый и актуальный сюжет попал на монету. Я рад и горд, – рассказывает Карипбек Куюков.

Сам проект попал в Книгу рекордов Гиннесса, а копия «Картины мира» побывала на международной космической станции.