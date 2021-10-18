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    22:44, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Рисунки детей из Казахстана и Индонезии представили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы открылась выставка «Культурное наследие моей страны» по итогам одноименного международного конкурса среди детей и юношества Казахстана и Индонезии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Елбасы.

    Конкурс и итоговая выставка организованы Библиотекой Елбасы, Посольством Республики Казахстан в Республике Индонезия, Посольством Республики Индонезия в Республике Казахстан, Национальной Библиотекой Республики Индонезия и Детской художественной школой – клубом ЮНЕСКО города Нур-Султана.

    Основная цель проекта – ознакомление детей с культурой и творчеством Казахстана и Индонезии, создание условий для раскрытия их личностного и творческого потенциала. По итогам конкурса было отобрано 60 лучших работ, которые представлены на выставке.

    Посредством Zoom к открытию выставки присоединились участники конкурса из Индонезии и представители Национальной библиотеки Индонезии в Джакарте.

    «Участвуя в конкурсе, мне хотелось углубиться в культуру и историю Казахстана. Для своей работы я выбрала тему дружбы между нашими странами. Кроме того, хотелось попробовать свои силы на международном уровне. Когда открываются новые горизонты – хочется их постигать. Теперь моя мечта – увидеть Казахстан», – поделилась участница конкурса «Культурное наследие моей страны», семиклассница из г. Богор (Индонезия) Кезиа Черрил.

    Международный конкурс среди детей и юношества Казахстана и Индонезии «Культурное наследие моей страны» был объявлен в начале июня т.г. Около 400 детей и юношей двух стран прислали свои работы на темы: традиции народов Казахстана и Индонезии; легенды/фольклор в Казахстане/Индонезии; достопримечательности Казахстана/Индонезии; дружба между Казахстаном и Индонезией; как я отмечаю День независимости в своей стране (Казахстан/Индонезия).

    После завершения работы выставки «Культурное наследие моей страны» в Нур-Султане в декабре 2021 года все произведения будут представлены в Национальной библиотеке Индонезии в Джакарте.

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