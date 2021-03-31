Рискуя жизнями, преградили путь пьяному угонщику костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Костанае сотрудники патрульной полиции задержали угонщика в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Патрульные получили сообщение о том, что по улице Джамбула с парковки возле сауны угнана автомашина «Skoda» серебристого цвета. Были ориентированы все наряды полиции.

«Автомашина зафиксирована системой «Автоураган» по улице Баймагамбетова, которая сразу была перекрыта автопатрулями. Автопатруль 524 в составе старшего лейтенанта Дархана Токтарова и лейтенанта полиции Владимира Титова начали преследование угонщика, который проигнорировал законное требование полицейских об остановке транспортного средства. На высокой скорости он продолжал двигаться в сторону улицы Алтынсарина, создавая несколько раз аварийные ситуации и создавая угрозу общественной безопасности», - рассказали о процессе задержания в полиции.

Автопатруль в составе командира взвода, капитана полиции Кажимурата Жумагазинова и младшего лейтенанта полиции Нурлыбека Байкенжина приняли решение выехать на полосу встречного движения и остановить водителя, рискуя жизнью.

31-летний водитель, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. Полицейская машина получила механические повреждения, как и угнанная. При столкновении никто не пострадал.

По информации управления, с начала года за управление в нетрезвом виде было задержано 92 водителя.