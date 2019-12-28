Рискуя жизнью, полицейские спасли пенсионера в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба департамента полиции Северо-Казахстанской области рассказала о полицейских, которые с риском для собственной жизни спасли людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сами полицейские о случившемся не рассказывали. Посчитали это неправильным. Один из тех, кого они буквально вытащили из погреба, скончался в реанимации.

В августе этого года Азат Зейнолов, Ерик Кусаинов и Куаныш Сулейменов приехали на вызов к одному из гаражей по улице Интернациональной. На номер 102 поступил звонок от соседей. Они рассказали, что гараж открыт, но в нем никого нет.

Хозяев гаража полицейские обнаружили в погребе. Мужчины были без сознания. В самом гараже стоял резкий запах. Стало понятно, что они отравились. Спасательную операцию начали сразу же. Полицейским помогал сосед, который вызвал полицию. Он же снял спасение на камеру телефона, которым освещал подвал.

«Времени ждать приезда сотрудников ЧС не было. Мы понимали, что каждая секунда на счету и, что шанс спасти их жизни еще есть: слышен был храп. Хотя и понимали, что спускаться в погреб было очень опасно, по-другому не могли поступить», - сказал Азат Зейнолов.





Именно он и спускался вниз, надев поролоновую маску, лежавшую тут же в гараже. Наверху все его действия контролировали коллеги. Он обвязал мужчин веревкой. Полицейские наверху вытаскивали пострадавших.

Азат сам мог в любой момент потерять сознание. Действовал быстро. Когда чувствовал, что становится плохо, выбирался на воздух и снова спускался.

Позже выяснилось, что мужчины красили стены подвала лаком. Его испарения оказались смертельно опасными.

«Когда мужчин подняли, их тела были холодными. Полицейские переворачивали их набок, пытались оказать им первую помощь, хотя понимали, что шансов привести их в сознание не было. Прибывшие врачи скорой помощи доставили пострадавших в больницу, где позже один из них скончался. Об этом ребята узнали, когда через час поехали в больницу. Второй мужчина выжил», - рассказали в пресс-службе.

Этим же летом Азат спас двух маленьких детей и их мать. Полицейские первыми приехали к пятиэтажному жилому дому, в котором произошел пожар. Найти плачущих детей в задымленной квартире они сразу не смогли. Потом вместе с пожарными Азат все-таки пробрался к комнате, которую огонь отрезал от выхода. Женщину, которая находилась в нетрезвом состоянии, полицейский вынес, а детей спустили по пожарной лестнице.

«За 6 лет службы в органах внутренних дел 28-летнему Азату Зейнолову не раз приходилось спасать людей. Три года назад он вытаскивал вместе с напарником людей, которых зажало в машине в результате ДТП», - добавили в пресс-службе.