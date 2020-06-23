Рисковать не нужно: Набравшая 110 баллов на ЕНТ абитуриент обратилась к сверстникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неважно, в какой формулировке будут вопросы, можно легко и уверенно ответить, если до этого усердно учили материал по теме. Так считает абитуриент Ирина Спивакова. Она является выпускницей специализированной гимназии №8 имени Ю.Гагарина города Талгар Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Выпускница набрала 110 баллов на ЕНТ и поблагодарила своих учителей за совместный труд. Ирина отметила, что практически не переживала перед тестированием и изначально настраивала себя на хорошие результаты.

– Ирина, поздравляем вас с результатами ЕНТ. Мы получили ваше видеообращение к абитуриентам. Спасибо, что согласились дать интервью. Расскажите, как вы готовились к тестированию?

– Никакого секрета нет. Желательно больше практиковаться на пробных тестах, выполнять задания по сборникам тестов. Таким образом любая информация осваивается хорошо и надолго. Я усердно решала задачи по физике, тесты по математической грамотности. Ничего необычного и нового говорить не буду, главное – постоянно готовиться, и это оправдается. Некоторые вопросы по содержанию были похожи на вопросы, с которыми я сталкивалась во время пробного тестирования, это мне очень помогло. Я считаю, что неважно, в какой формулировке будут вопросы, главное – нужно хорошо знать тему. Благодарю своих учителей, потому что в результате упорной работы с ними я набрала хорошие баллы, чему очень рада.

Напомним, что в этом году ужесточены правила проведения ЕНТ. И уже в первый день проведения Единого национального тестирования 164 человека лишились возможности сдать ЕНТ за попытку пронести запрещенные предметы и нарушения правил во время тестирования. Ирина Спивакова советует абитуриентам не рисковать.

– Все участники заблаговременно были предупреждены о том, что нельзя использовать смартфоны или шпаргалки во время проведения тестирования. Увы, теперь ребята, которые нарушили правила, не смогут поступить в вузы в этом году. Я считаю, что не нужно рисковать. Даже если вы готовили шпаргалки, пользоваться ими не стоит. Лучше оставить их дома, – считает Ирина Спивакова.

Следует отметить, что до 25 августа текущего года видео из каждой аудитории будет изучено специалистами. Если в ходе анализа видеоматериалов будет выявлено использование запрещенных предметов либо иное нарушение правил, это тоже приведет к аннулированию результатов.

– В этом году для тестируемых созданы беспрецедентные условия: разрешено использовать калькулятор, был предоставлен бесплатный доступ к пробным тестам, увеличено время проведения тестирования до четырех часов. Как вы думаете, повлияли ли эти новшества на ваши результаты?

– Безусловно, эти новости мы восприняли с большой радостью. Благодаря возможности использования калькулятора мы значительно сэкономили свое время. А в результате увеличения времени тестирования у меня появилось дополнительное время на обдумывание сложных вопросов. Отрадно, что для безопасной сдачи экзамена для нас были созданы все условия. Перед запуском в пункт проведения тестирования мы прошли все дезинфекционные этапы.

– Какие советы вы можете дать тестируемым, которым предстоит ЕНТ?

– Очень важная часть подготовки, которой многие пренебрегают,– это хорошо позавтракать в день тестирования. И еще: перед ЕНТ необходимо как следует выспаться. Стресс и переживания ни к чему, ведь все вопросы ЕНТ составлены по школьной программе. На многие вопросы тестирования можно ответить с легкостью, ведь наш мозг имеет свойство в определенных ситуациях выдавать некогда забытую информацию. Вначале я ответила на все простые вопросы, потом начала выполнять задания, которые были посложнее. В аудитории будут ребята, которые, возможно, станут вас отвлекать и просить о помощи. Им хотелось бы сказать: не забывайте, что важно верить в свои силы, – резюмировала Ирина.

Напомним, как сообщила заместитель директора Национального центра тестирования Минобразования Наужан Дидарбекова, окончательные результаты ЕНТ станут известны в августе.



















