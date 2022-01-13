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Рисков нет ни для мамы, ни для малыша - врач о вакцинации беременных женщин

13 Января 2022 20:11
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Рисков нет ни для мамы, ни для малыша - врач о вакцинации беременных женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О заболеваемости коронавирусом среди беременных женщин в столице рассказала акушер-гинеколог Зайтуна Хамидуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Праздничные выходные, мероприятия с большим скоплением людей, к сожалению, негативно сказались на эпидситуации в столице, которая ухудшилась за несколько дней. Врачи отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией практически среди всех возрастных групп, в том числе и беременных женщин

«Мы имели во всех трех акушерских стационарах свои обсервационные койки, где находилось до нового года по три-четыре пациентки, на сегодня это количество резко увеличилось. С чем это связано? С тем, что мы не соблюдаем санэпидрежим, масочный режим, не меняем маски через каждые два часа, мы посещаем массовые мероприятия, тои, свадьбы, утренники, которые нежелательны в данной ситуации», - отметила врач Зайтуна Хамидуллина.

По ее словам, для успешной борьбы с опасной инфекцией граждане должны пройти вакцинацию. Так, заболевшие КВИ, которые ранее получили вакцину, переносят болезнь легче и быстрее, чем непривитые.

«К сожалению, в течение пяти месяцев наш многопрофильный городской стационар №3 был закрыт, и мы работали как ковидный центр. Через наш стационар прошло более 1500 женщин, тогда не было вакцины Pfizer. Сейчас эта вакцина имеется во всех поликлиниках, поэтому, пожалуйста, и в субботние, и в воскресные дни приходите и вакцинируйтесь для улучшения своего и здоровья семьи», - призвала Зайтуна Хамидуллина.

До 16 недель беременности врачи не рекомендуют вакцинироваться. Согласно рекомендациям ВОЗ, после 16 недель можно и нужно проводить вакцинацию беременным, никаких рисков ни самой женщине, ни ее будущему малышу это не несет.

«Мы пережили несколько волн пандемии коронавируса. От коронавирусного инфицирования умирали и беременные женщины. При разборе данных случаев выяснилось: основная проблема заключалась в том, что пациентки занимаются самолечением, поздно обращаются в стационары, не зная как лечиться. Даже если вы температурите дома, появился кашель, ломота в теле, недомогание, изменение вкуса – пожалуйста, вызывайте мобильные бригады при поликлиниках. Они приедут, вас обследуют и, если есть такая необходимость, назначат лечение либо отправят на госпитализацию», - обратилась гинеколог к женщинам.

По ее словам, за пять месяцев работы в качестве ковидного стационара в больнице прошли около 500 родов с коронавирусной инфекцией у пациенток.

«Все детки обследуются до единого на коронавирус, и ни одного зараженного ребенка у нас не выявлено. Обычно, если даже мама имеет КВИ, если она в маске, соблюдает санэпидрежим, моет руки перед кормлением и после, тогда никакой передачи инфекции от матери ребенку не происходит. Уважаемые женщины, убедительно прошу вас пройти вакцинацию, потому что это необходимо для здоровья вашего и ваших детей. Это необходимо, чтобы у ваших детей были здоровые мамы», - завершила спикер.


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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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