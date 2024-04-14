Риск второй волны половодья ожидается в четырех региона РК

Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова сообщила о рисках второй волны половодья для четырех регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности:

— На территории Акмолинской области проходят пики половодья на некоторых притоках реки Есиль, которые могут спровоцировать повторный подъем уровней воды на реке Есиль. Также подъемы уровней воды продолжаются на нижнем течении реки Нура, — добавила спикер на брифинге в СЦК.