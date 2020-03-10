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Риск весенних паводков: Общество Красного Полумесяца поделилось рекомендациями

10 Марта 2020 13:40
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Риск весенних паводков: Общество Красного Полумесяца поделилось рекомендациями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента по ЧС Общества Красного Полумесяца Казахстана Ольга Ким поделилась рекомендациями с казахстанцами на случай паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всем жителям, проживающим в зоне риска весенних паводков, необходимо оценить границы возможного подтопления. Очистить придомовую территорию от снега, также очистить или сделать водоотвод от вашего дома в сточные канавы. Имеющиеся водоотводы очистить от мусора, льда и снега. Предусмотреть водооткачивающие средства - это могут быть бытовые электронасосы, ведра, лопаты, мешковины», - сказала Ольга Ким на пресс-конференции в СЦК.

«Если паводок начался, то в первую очередь, если вы стали свидетелем, рекомендуем всем жителям немедленно сообщить в дежурную диспетчерскую службу по номеру 112», - добавила она.

Кроме того, по ее словам, нужно определить возвышенные места, кратчайшие пути передвижения до этих мест.

«Одна из основных рекомендаций - подготовить тревожный чемоданчик. В его состав входят основные важные документы, аптечка первой помощи и необходимые медикаменты для семьи. Запасы питьевой воды и продукты питания. Мы рекомендуем заблаговременно достать продукты из погребов и подвалов. Перенести ценные вещи на второй этаж здания. Если идет вода, нужно обязательно выключить электричество. Рекомендуем отключить газ и погасить огонь в отопительных печах», - заключила О. Ким.


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Ключевые слова: Другие государственные органы, Паводок,
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Азамат Сыздыкбаев

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