Риск схода лавин: блокпосты выставлены в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредили о возможном сходе лавин в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует: в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Үлкен и Кіші Алматы 13 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин», - отметили в ведомстве.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного схода лавин, также необходимо быть осторожными в горах.

Вместе с тем в ДЧС сообщили, что лавинная обстановка под контролем.

«В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горной местности, а также в целях обеспечения безопасности населения и туристов 12 февраля 2021 года на лавиносборе «Конус», расположенного на территории ГЛК «Шымбулак», проведен профилактический спуск снежной лавины. Взрывные работы проводились с помощью пневматической пусковой установки активного воздействия на лавину «Avalancher Type 1732», всего произведен один выстрел. В результате взрывных работ спущено 5 тысяч кубометров снега», - отметили в департаменте.

В профилактическом спуске снежной лавины участвовали специалисты курорта «Шымбулак», ДЧС Алматы, Алматинским городским эксплуатационно-техническим управлением (АГЭТУ) ГУ «Казселезащита», РГП «Казгидромет» и АО «Институт географии и водной безопасности».

Вместе с тем сообщается, что из-за лавиноопасной обстановки в горной местности и в целях недопущения чрезвычайных ситуаций выше «Шымбулака» и в ущелье «Аюсай» бассейна реки Үлкен Алматы выставлены блокпосты для ограничения доступа автотранспорта и людей.

Также жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от походов в горы, следить за погодными условиями, не выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин, принять все меры безопасности в целях исключения ЧС.

В целом, постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой осуществляется постами «Казгидромета» и АГЭТУ «Казселезащиты».

Для проведения профилактических спусков снежных лавин предусмотрены необходимые финансовые средства, на неотложные меры также на базе АГЭТУ «Казселезащиты» приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада, состоящая из 34 человек и 20 единиц различной специальной техники.

В целях повышения уровня безопасности населения, снижения возможного ущерба от схода лавин и их предупреждения на лавиноопасных участках бассейнов рек Үлкен и Кіші Алматы установлены 17 информационно–предупредительных стендов и 444 снегозадерживающих щита.