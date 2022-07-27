27 Июля 2022 17:00

Риск распространения оспы обезьян в Казахстане оценили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан относится к странам с более низким риском распространения обезьяньей оспы. Об этом заявила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оспа обезьян признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Но по заявлению руководителя ВОЗ, у каждой страны есть свои риски и сейчас к странам высокого риска относятся европейские страны, все остальные - к странам, где распространение оспы обезьян умеренное или низкое», - сказала Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

Она заявила, что Казахстан относится к стране с более низким риском распространения обезьяньей оспы.

Говоря о вакцинации, Айжан Есмагамбетова пояснила, что до 1980-го года люди получали вакцину против натуральной оспы.

«Вирус натуральной и обезьяньей оспы – это близкородственные вирусы и по данным ученых, все, кто получал вакцину от натуральной оспы, считаются защищенными от обезьяньей оспы. В случае заражения у таких людей заболевание будет протекать легче. Что касается вакцинации всего населения от обезьяньей оспы, есть четкие рекомендации ВОЗ. Не нужно вакцинироваться всему населению, так как передача вируса идет при очень тесном физическом контакте, соответственно, быстро она в обществе не распространяется. Можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте – это те, кто был в домашнем контакте с теми, кто болен оспой и медработники, оказывающие медпомощь больным с оспой», - объяснила главный санврач Казахстана.

Ранее сообщалось, что США лидируют в мире по числу зарегистрированных случаев оспы обезьян. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний по состоянию на 25 июля, в США зарегистрировано в общей сложности 3 тыс. 846 известных случаев оспы обезьян.

Фото: ortcom.kz