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Риск подтопления сохраняется в СКО и ВКО - Казгидромет

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Мая 2020, 16:34
Риск подтопления сохраняется в СКО и ВКО - Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован завершающий гидрологический прогнозна весенний период паводка/половодья 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, в период с 2 по 8 мая 2020 года большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона из районов Москвы. В связи с чем, ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром, выпадением града: на юге – со шквалом; на востоке, юге и юго-востоке – местами сильные дожди.

В горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей ожидаются формирования склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В середине периода с острова Новая Земля на Казахстан будет распространяться холодный антициклон. С его приходом ожидаются прекращение осадков, а также понижение температуры воздуха, в ночные часы – до минусовых. В конце периода, с выносом теплых воздушных масс с юга, ожидается повышение температурного фона.

В большинстве областей Казахстана период весеннего половодья завершился. Лишь в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях период половодья продолжится до первой декады мая.

Также на реках Акмолинской области пик весеннего половодья пройден. Прогнозируются дальнейшие колебания уровней рек Нура и Есиль за счет волн добегания с верховьев рек.


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