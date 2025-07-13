07:29, 13 Июль 2025 | GMT +5
Ришат Хайбуллин завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию
Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин стал серебряным призёром этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию, проходящего в городе Шамони (Франция). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В дисциплине «скорость» от Казахстана выступили восемь спортсменов.
В основной этап соревнований вышли только Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов.
Ришат дошёл до финала, где уступил американцу Самуэлю Уотсону и завоевал серебряную медаль. Бронза досталась ещё одному спортсмену из США — Заку Хаммеру.
Амир Маймуратов занял второе место в квалификации, однако в основном этапе дошёл лишь до четвертьфинала, уступив испанцу Эрику Ноя Кардоне.
В этапе Кубка мира участвуют 312 спортсменов из 31 страны.