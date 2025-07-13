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    07:29, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Ришат Хайбуллин завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию

    Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин стал серебряным призёром этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию, проходящего в городе Шамони (Франция). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ришат Хайбуллин
    Фото: НОК

    В дисциплине «скорость» от Казахстана выступили восемь спортсменов.

    В основной этап соревнований вышли только Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов.

    Ришат дошёл до финала, где уступил американцу Самуэлю Уотсону и завоевал серебряную медаль. Бронза досталась ещё одному спортсмену из США — Заку Хаммеру.

    Амир Маймуратов занял второе место в квалификации, однако в основном этапе дошёл лишь до четвертьфинала, уступив испанцу Эрику Ноя Кардоне.

    В этапе Кубка мира участвуют 312 спортсменов из 31 страны.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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