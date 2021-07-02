Ришат Хайбуллин вышел в финал этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Швейцария в эти дни принимает этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин вышел в финал соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По результатам соревнований в дисциплине «скорость» Ришат Хайбуллин смог занять десятое место и выйти в финал соревнований. Амир Маймуратов по итогам квалификации занял 26 место, Бекнур Алтынбеков занял 35 место, а Алишер Мурат стал 39-ым.

В соревнованиях у женщин лучшего результата добилась Тамара Улжабаева , которая заняла 28 место. Асель Марленова стала 34-ой.

Сегодня, 2 июля, состоятся квалификационные старты по дисциплине «трудность» и финал по дисциплине «скорость».