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    11:27, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Ришат Хайбуллин вышел в финал этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Швейцария в эти дни принимает этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин вышел в финал соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    По результатам соревнований в дисциплине «скорость» Ришат Хайбуллин смог занять десятое место и выйти в финал соревнований. Амир Маймуратов по итогам квалификации занял 26 место, Бекнур Алтынбеков занял 35 место, а Алишер Мурат стал 39-ым.

    В соревнованиях у женщин лучшего результата добилась Тамара Улжабаева , которая заняла 28 место. Асель Марленова стала 34-ой.

    Сегодня, 2 июля, состоятся квалификационные старты по дисциплине «трудность» и финал по дисциплине «скорость».


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