Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Ришат Хайбуллин стал четвертым в первом отборочном состязании Олимпиады-2020

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Августа 2021, 15:03
Ришат Хайбуллин стал четвертым в первом отборочном состязании Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовал дебютный для спортивного скалолазания олимпийский турнир. Первым упражнением в котором соревновались спортсмены стала «скорость». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Хайбуллин преодолел трассу за 6,19 секунды.

Первым по итогам соревнований стал представитель Франции Басса Мавем (5,45 секунды). Второй результат показал представитель Японии Томоа Нарасаки. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Франции Микаэль Мавем.

Квалификации в дисциплинах «боулдеринг» и «сложность» состоятся в 15:00 и в 18:10 по времени Нур-Султана.

Фото: НОК Казахстана, Владислав Семёнов


Спорт   Олимпиада   Япония  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC