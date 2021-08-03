Ришат Хайбуллин не вышел в финал Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпийских играх завершилась квалификация в спортивном скалолазании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде спорта Казахстан представил Ришат Хайбуллин. Участникам квалификации предстояло выступить в трех видах: лазании на скорость, трудность и боулдеринге.

Ришат стал четвертым в «скорости». Затем показал 17-й результат в боулдеринге. В заключительном виде многоборья - «трудность» - Хайбуллин финишировал 13-м.

В итоговом протоколе отборочного раунда казахстанец стал 11-м. Однако в финал пройти не смог. В него попадали лишь восемь сильнейших.

Ранее представительницы команды Казахстана по артистическому плаванию Александра и Екатерина Немич завершили выступление на Олимпийских играх в Токио.









Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов



