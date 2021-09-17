21:24, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6
Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов вышли в финал ЧМ по скалолазанию
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве в рамках чемпионата мира по спортивному скалолазанию состоялась квалификация в дисциплине «скорость». Двум представителям команды Казахстана удалось пробиться в финал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Отборочный раунд успешно преодолели Амир Маймуратов и Ришат Хайбуллин.
Маймуратов показал 11-й результат, Хайбуллин - 16-й.
Бекнур Алтынбеков стал 23-м, Матвей Есипов - 33-м, а Роман Костюков - 36-м.