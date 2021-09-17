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    21:24, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов вышли в финал ЧМ по скалолазанию

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве в рамках чемпионата мира по спортивному скалолазанию состоялась квалификация в дисциплине «скорость». Двум представителям команды Казахстана удалось пробиться в финал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Отборочный раунд успешно преодолели Амир Маймуратов и Ришат Хайбуллин.

    Маймуратов показал 11-й результат, Хайбуллин - 16-й.

    Бекнур Алтынбеков стал 23-м, Матвей Есипов - 33-м, а Роман Костюков - 36-м.


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