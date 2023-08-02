Рис подорожал за год на 50% в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в июле незначительно замедлился уровень инфляции. Однако в годовом исчислении все же заметен рост цен на продукты питания и услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации департамента Бюро национальной статистики, в июле инфляция в регионе составила 15,4%. В июне этот показатель был равен 15,9%.

По сравнению с июлем прошлого года, продовольственные товары и платные услуги подорожали на 15%, непродовольственные товары – на 16%.

За год рис подорожал на 50%, булочные и мучные кондитерские изделия – на 31%, молочные продукты – на 19%, безалкогольные напитки и колбасы – на 18%, капуста белокочанную – на 14%, морковь – на 8%. Прирост цен на алкогольные напитки и табачные изделия составил 17%.

Цена на сахар снизилась почти на 7%. Овощи свежие подешевели всего на 3%. Из них заметно упала цена на помидоры и огурцы – около 16% и 14%, соответственно.

На треть дороже стали моющие и чистящие средства. Цена на сжиженный газ в баллонах возросла на 19%, на материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – 17%, одежду и обувь – 15%, фармацевтическую продукцию – почти на 14%, бензин – 12%.

Услуги парикмахеров, транспорта и сотовой связи тоже подорожали на 3-12%. Более чем в два раза увеличилась стоимость услуг по вывозу мусора.