Рынок труда в Казахстане: кого ищут и сколько платят

В сентябре на Электронной бирже труда было опубликовано 127 тысяч вакансий и 113,8 тысяч резюме. По сравнению с августом спрос на рынке труда незначительно снизился, в то время как предложение продолжает расти, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК

- В прошлом месяце рост спроса на рынке труда опережал рост предложения в два раза. Драйвером увеличения количества вакансий на Электронной бирже труда (ЭБТ) являлась профессиональная область «Образование и воспитание». Эта же отрасль в сентябре стала фактором стагнации спроса на ЭБТ, поскольку снизился спрос на кадры со стороны образовательных учреждений, — сообщил директор Департамента стратегии и анализа больших данных АО «Центр развития трудовых ресурсов» Бахтияр Жазыкпаев.

Несмотря на понижение спроса, в сентябре организации сферы образования разместили больше всего вакансий по сравнению с другими отраслями. На долю вакансий, размещенных учреждениями различных уровней образования, пришлась треть (33%, или 41,8 тысячи вакансий) общего спроса на рынке труда.

- Среди предприятий других отраслей в сентябре заметно увеличилось (на 75%, или 600 единиц) количество вакансий в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Из общего числа вакансий в данной сфере 62% (или 900 единиц) пришлось на Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области, что обусловлено необходимостью подготовки к отопительному сезону энергогенерирующих мощностей, — рассказал Бахтияр Жазыкпаев.

В региональном разрезе наибольший рост вакансий в сентябре наблюдался в г. Шымкент (+32%, или 800 единиц), Акмолинской (+22%, или 1200 единиц) и Кызылординской (+15%, или 500 единиц) областях. Что касается предложения, на рынке труда активное увеличение количества размещенных резюме зафиксировано также в г. Шымкент (+60%, или 3400 единиц), а также в Туркестанской (+37%, или 4500 единиц) и Костанайской (+35%, или 1100 единиц) областях.

- При этом общее количество вакансий по Костанайской области (12300 единиц) превышает число резюме более, чем в три раза, в то время как в Шымкенте ситуация диаметрально противоположная: 9,1 тысяч резюме против 3,7 тысяч вакансий, — поделился Бахтияр Жазыкпаев.

Спрос на высококвалифицированные кадры в сентябре составил 54,4 тысяч вакансий (или 43% от всего спроса на рынке труда), на персонал средней квалификации — 44,9 тысяч вакансий (или 35%), на неквалифицированную рабочую силу — 27,7 тысяч вакансий (или 22%). В то же время высококвалифицированные соискатели разметили 56,5 тысяч резюме, соискатели средней квалификации — 28,1 тысяч резюме, а работники без квалификации — 29,2 тысяч резюме.

- Таким образом, при сопоставлении спроса и предложения по квалификациям для высокой и низкой квалификации можно отметить минимальную разницу. В то время как для среднеквалифицированных специалистов заметно превышение количества вакансий (44,9 тысяч единиц) над количеством резюме в 1,6 раза. В особенности это заметно для административных работников: количество вакансий (9,4 тысяч единиц) больше числа резюме соискателей данной категории в 2,5 раза, — отметил Бахтияр Жазыкпаев.

В сентябре среди специалистов на ЭБТ в дефиците, как и в прошлом месяце, оказались операторы контакт-центров (количество вакансий для них превысило количество соискателей на 4,4 тысяч единиц), учителя математики (на 1,3 тысяч единиц), а также помощники воспитателей (на 1,2 тысяч единиц).

Между тем количество соискателей на позицию вахтера, напротив, превысило число аналогичных вакансий на 1,3 тысяч человек, юристов — на 1000, а учителей физкультуры и спорта — на 800 человек.

Самый высокий размер заработной платы в сентябре работодатели предлагали механикам участков (в среднем от 766 тысяч тенге), горным инженерам (от 760 тысяч тенге), а также руководителям службы маркетинга (от 700 тысяч тенге). В свою очередь, со стороны соискателей самые высокие заработные платы просили капитаны судна (в среднем от 1,2 млн тенге), пилоты (от 1,2 млн тенге), а также научные сотрудники (от 950 тысяч тенге).

Таким образом, в сентябре спрос на рынке труда замедлил темпы роста в связи с понижением активности работодателей в сфере образования. В то же время образовательные учреждения продолжают занимать лидирующую позицию среди других работодателей, подбирающих персонал.



