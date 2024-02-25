Рынок криптовалют демонстрирует быстрый рост

После нескольких неудачных недель рынок криптовалют снова оживляется. Согласно данным портала CoinShares, с 4 по 11 февраля, стоимость биткоина в среднем прибавила 7%. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт экономических исследований.

В начале 2024 года ситуация на рынке криптовалют была неоднозначной. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрила спотовые биткоин-ETF, что привело к росту цены BTC до почти $49 000, достигнув тем самым уровня конца 2021 года.

Однако после этого случилась коррекция, длившаяся примерно две недели. В середине января цена биткоина временно снизилась ниже отметки в $40 000.

Коррекция на рынке завершилась, и впоследствии цена стабилизировалась немного выше уровня $40 000. С тех пор она в основном находилась в диапазоне около $42 000 до наступления текущей недели.

Со среды, 7 февраля, не только биткоин, но и другие активы крипорынка начали расти в цене: биткоин вырос на 7%, Ethereum — на 6%, токен SOL (Solana) прибавил 5%, а токен BNB (монета биржи Binance) — 6%. На утро 11 февраля за 1 BTC дают $47 600, а Ethereum стоит почти $2 500.

Стоит отметить, что в данный момент аналитики отмечают отсутствие конкретного триггера для роста стоимости биткоина. Тем не менее, есть несколько факторов, которые в общем можно считать положительными для рынка криптовалют.

Например, одобрение биткоин-ETF в январе способствовало притоку капитала в криптовалютные продукты. Изначально наблюдался значительный отток капитала из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), но после отток сократился в связи с возможностью конвертации его в ETF.

Настроение на традиционных финансовых рынках в начале февраля также является благоприятным. На этой неделе фондовый индекс США Nasdaq-100 достиг своего максимума, аналогичная ситуация наблюдается и с индексом S&P 500. Аналитиками ожидается, что в

2024 году фаза повышения процентных ставок центральными банками пришло к концу.

Инвесторы выражают надежду на скорое снижение процентных ставок, что обычно является благоприятным фактором для рынка акций.

Многие эксперты также ожидают положительного импульса от предстоящего халвинга в апреле.