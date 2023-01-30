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Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области

30 Января 2023, 13:14
Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В ходе аппаратного совещания в областном акимате глава региона Кумар Аксакалов представил своего нового заместителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распоряжением главы региона К. Аксакалова с 27 января текущего года Мухаметкалиев Ринат Закиулы назначен на должность заместителя акима Костанайской области. Ранее занимал должность заведующего Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе акима области.

Новый заместитель будет курировать все вопросы социальной сферы.

Также сегодня распоряжением акима Костанайской области К. Аксакалова с 26 января текущего года Оксана Кочкурова назначена временно исполняющей обязанности руководителя управления государственных закупок акимата Костанайской области до дня получения результатов специальной проверки. Ранее она занимала должность советника председателя Правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».


Фото: top-news.kz


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