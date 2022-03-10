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Ринат Кертаев назначен секретарем партии «AMANAT»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Марта 2022, 15:35
Ринат Кертаев назначен секретарем партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ринат Кертаев назначен секретарем партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу партии в сети Twitter.

«Постановлением Председателя партии Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Секретарем партии «AMANAT» назначен Кертаев Ринат Думанович», - сказано в сообщении пресс-службы партии.


Кертаев Ринат Думанович
Родился 23 апреля 1983 года в селе Каракемер, Кордайского района, Жамбылской области.
Первое высшее образование получил в Казахском Национальном университете им. аль-Фараби по специальности «Связь с общественностью». Двумя годами позже там же закончил магистратуру по специальности «Журналистика». Далее в разные годы свои профессиональные компетенции расширял в области юриспруденции и экономики в университете им. Д. А. Кунаева.
Трудовая деятельность Рината Думановича связана непосредственно с развитием АО «Агентство «Хабар».
В 2006 году именно здесь начался его профессиональный путь с позиции продюсера Дирекции программ редакции развлекательных программ на казахском языке.
Спустя три года перешел в отдел производства программ на аналогичную должность. Далее продолжил работать редактором-аналитиком Дирекции информационных программ в отделе новостей телеканала «Хабар».
С 2011 по 2012 год работал генеральным продюсером в Дирекции программ, после чего перешел в отдел производства программ.
Позже вплоть до 2016 года являлся генеральным продюсером Дирекции производства программ телеканала.
В июле 2016 года возглавил телеканал «Хабар». В этом же году был назначен заместителем председателя правления АО «Агентство «Хабар».
С августа 2018 года являлся первым заместителем председателя правления.
В 2019 году Ринат Думанович награжден Орденом «Құрмет».

Фото: khabar.kz
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