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Ринат Ельжасов назначен руководителем управления координации занятости и соцпрограмм в СКО

28 Февраля 2023, 16:17
Ринат Ельжасов назначен руководителем управления координации занятости и соцпрограмм в СКО Фото:gov.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Северо-Казахстанской области руководителем управления координации занятости и социальных программ назначен Ринат Ельжасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя на заседании акимата представил глава региона Айдарбек Сапаров.

Ринат Ельжасову 43 года, уроженец Северо-Казахстанской области.

Окончил Кокшетауский университет по специальности «финансы и кредит».

На госслужбе - с 2003 года. Начал с должности ведущего специалиста управления статистики. В разные годы работал главным специалистом, начальником отдела труда и социального партнерства отдела занятости и социальных программ Есильского района. Возглавлял отдел внутренней политики, центр занятости населения этого же района.

Был начальником финансово-хозяйственного отдела аппарата акима Петропавловска, главным инспектором, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима области.

С 2014 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ.


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