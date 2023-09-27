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    14:48, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Римский саркофаг возрастом 1800 лет обнаружили во Франции

    Римский саркофаг возрастом 1800 лет обнаружили во Франции
    Фото: Arkeonews.

    Археологи из Национального института превентивной археологии Франции (INRAP) обнаружили не разграбленный древний каменный саркофаг в огромном некрополе в городе Реймс на северо-востоке Франции. По словам археологов, они не часто находят нетронутые саркофаги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arkeonews.

    Древний Дурокорторум (так назывался город Реймс в римскую эпоху) был столицей провинции Галлия Бельгика (Gallia Belgica) и одним из крупнейших городов Римской империи. Город простирался более чем на 600 гектаров и был огражден мощной стеной. За 22 года исследований 5000 гробниц было изучено и добавлено в коллекции музея.

    Во время первой мировой войны сам музей, а также большая часть коллекций и документации были уничтожены. Очень мало сохранилось информации о проведенных раскопках.

    Исследователи провели раскопки на территории площадью в 1200 м2, которая является лишь частью огромного некрополя. Большое количество гробниц, расположенных в этой части города вызывает особый интерес, поскольку издавна ее считали болотистой местностью, непригодной для проживания.

    Во время недавних раскопок ученые обнаружили саркофаг высотой 3,3 фута, длиной 5,4 фута и шириной 2,6 фута с крышкой весом 1700 фунтов. Саркофаг был скреплен восемью железными скобами, запечатанными свинцом. Археологи смогли заглянуть в закрытый саркофаг с помощью рентгеновских лучей и эндоскопической камеры. Внутри они обнаружили скелет женщины, а также ряд других предметов, в том числе зеркало.

    Найденные останки, возможно, принадлежали женщине 40 лет с особым статусом. У ее ног и плеч были найдены четыре масляные лампы, а также маленькое зеркало, янтарное кольцо и гребень.

    Рядом также были найдены две стеклянные емкости, предположительно с ароматическими маслами.

    Обнаруженные предметы свидетельствуют о том, что захоронение относится предположительно ко II веку н.э.

    Теги:
    Франция Мировые новости
    Автор
    Жанна Нурмаганбетова
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