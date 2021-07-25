Римма Бектурганова: Люди увидели, что могут влиять на жизнь своего села

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Проводимые впервые прямые выборы акимов вызвали интерес у сельского населения, ведь теперь они сами могут своим голосом влиять на дальнейшую судьбу села. Такое мнение высказала председатель объединения юридических лиц «Альянс женских сил Костанайской области Римма Бектурганова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшние выборы, на мой взгляд, вызвали у жителей Костанайской области наибольший интерес, чем другие. Потому что они идут выбирать сегодня человека, которого знают, который будет заинтересован в процветании конкретного сельского округа. Люди увидели, что они могут влиять на жизнь своего села, аула, сельского округа. Отсюда и такое активное участие, - считает Р. Бектурганова. - Большой интерес у избирателей также и потому, что кандидаты оказались сильными. Что примечательно, большой процент женщин среди выдвинутых кандидатур - каждый пятый кандидат. Очень много людей молодых и среднего возраста. Это значит, что идут очень зрелые и перспективные люди».

Римма Чингисовна приводит в пример прошлые выборы сельских акимов, когда депутатами они избирались буквально за 15 минут.

«Здесь же население очень тщательно подходит к выбору своего акима. Очень высокая явка на сходы была на участках. Люди с охотой шли, задавали проблемные вопросы, высказывали свои идет и искали пути решения. Это говорит о том, что население заинтересовано в том, кто же будет акимом. Конечно для людей более важно, что происходит сейчас, конкретно в их селе».

Но и кандидаты, по словам Р. Бектургановой, в агитационный период проявили высокую активность.

«Они проводили встречи с разными категориями населения, выслушивали каждого и понимали, какие проблемы есть и что решать в первую очередь. Что радует, применять стали своевременные технологии - больше работы в социальных сетях, проведение прямых эфиров для своих избирателей. То есть, форма работы была очень разнообразная. Значит, пришла современная и одновременно зрелая плеяда. Поэтому, уверена, каждое село выберет сегодня достойного акима», - подытожила она.