Риэлтор обманула жителей Усть-Каменогорска почти на 45 млн. тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске за мошенничество осуждена риэлтор, обманувшая жителей почти на 45 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Казахстанского областного суда.

Судом установлено, что подсудимая являлась индивидуальным предпринимателем и у нее возник преступный умысел с целью легкой наживы. Для этого она разработала целый преступный план.

«План заключался в предоставлении потерпевшим заведомо ложных сведений о реализации на территории Усть-Каменогорска квартир по цене значительно ниже рыночной, в связи с имеющимися на них банковскими обременениями, для последующего получения от них денежных средств, якобы предназначенных для покупки этих квартир. При этом изначально не имея реальной возможности выполнить принятые на себя договорные обязательства. Для скрытия своих преступных намерений, она заключала с потерпевшими договоры на эксклюзивное риэлтерское обслуживание», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Всего таким способом подсудимая похитила денежные средства 9 потерпевших на общую сумму 44 740 000 тенге.

Приговором суда №2 г.Усть-Каменогорска индивидуальный предприниматель осуждена по ст.190 ч.3 п.1 УК «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, в крупном размере». Ей назначено окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере оказания риэлтерских услуг сроком на два года. При этом удовлетворены иски потерпевших о взыскании компенсации причиненного ущерба.