Риддер станет «умным городом»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Риддер Восточно-Казахстанской области будет внедрен проект Smart city, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В пресс-службе рассказали, что аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов встретился с председателем правления АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым и обсудил ход внедрения в области проекта «Умный город».

«Проект целесообразно начать с города Риддер, потому что инфраструктура этого города очень сложная. Если система успешно реализуется, то в других городах технические барьеры и дефекты не будут встречаться», – считает Даниал Ахметов.





По словам экспертов компании «Казахтелеком», система Smart city в городе Риддере наряду с наблюдением за социальными объектами будет проводить экспертизу экологической безопасности. Видеокамеры, которые установят в 546 многоквартирных жилых домах, 15 школах и более чем на 100 строительных объектах, будут повышать систему электронного управления. При этом 10 станций экологической экспертизы направлены на распространение информации о загрязнении воздуха.

Стоит отметить, что в области реализуется ряд проектов в рамках государственной программы внедрения цифровых технологий «Цифровой Казахстан». Установлены и функционируют цифровые камеры наблюдения на социальных объектах и улицах городов.

В пресс-службе акима добавили, что Smart city - это проект, который направлен на совершенствование инфраструктуры за счет внедрения инновационных технологий с целью создания комфортных условий для граждан, то есть единая система видеонаблюдения, которая будет установлена на объектах здравоохранения, образования, строительства и ЖКХ позволит собирать цифровые данные и оптимизировать информационное управление.