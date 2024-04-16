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    12:04, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Рыбную ферму размыло паводком в Костанайской области

    рыбная ферма, рыба, производство
    Фото: из личного архива Кайрата Усакова

    Житель Костанайской области Кайрат Усаков владел собственной рыбной фермой пока в регион не пришла большая вода. Паводок уничтожил ферму предпринимателя, а ущерб составил около 190 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ТОО «Каратомарский рыбопитомник «FISH Estate» было создано в 2022 году. Месторасположение находилось на возвышенности, за Каратомарским водохранилищем, долгие годы здесь была сухая местность.

    — Мы зарегистрировали ТОО в 2021 году. С 2022 года началась уже реализация задуманного — купили землю с аукциона, рыбопосадочный материал. Начинали мы с личинки пеляди, в 2022 году расширились до карповых видов и радужной форели. Изначально выращивали товарную форель, а в 2023 году начали завозить икру форели и инкубировать ее на месте, чтобы не возить малька далеко, так как это затратный процесс и достаточно долгий, перевозка осуществляется воздушным путем, — рассказывает Кайрат Усаков.

    Рыбная ферма, рыба, производство
    Фото: из личного архива Кайрата Усакова

    Успешное инкубирование дало свои результаты. В 2023 году было получено 10 тонн карпа и 1,5 тонны радужной форели. Начали получать прибыль.

    — Бизнес открывал за свой счет. У меня кроме рыбной компании есть озера, которые мы зарыбляем. В 2016 году участвовали в конкурсе по использованию водоемами, который успешно выиграли. Поэтому с рыбой и водой я связан уже почти 10 лет, — говорит он.

    Место было выбрано там неслучайно — пруды, необходимые для местожительства рыбы, заполнялись водой через трубу с речки, самотеком. То есть не приходилось применять электричество для наполнения водоемов — все происходило благодаря перепаду уровней.

    К сожалению, природа внесла свои коррективы. После увеличения сброса воды на Каратомарском водохранилище, рыбную ферму буквально смело водой. Ущерб, по оценке бизнесмена, составил около 190 млн тенге.

    Паводок, Костанай, подтопления, талые воды
    Фото: из личного архива Кайрата Усакова

    — Мы знали, что наше производство под угрозой подтопления, но никто не думал что придет столько воды. Пострадали пруды: с водоема в открытое пространство ушло порядка 10 тонн карпа и 1,5 тонны форели. Погиб весь малек, который находился в системе искусственного жизнеобеспечения. Погибла икра сиговых пород. Самое страшное что размыло все пруды. Если бы воды было по колено — то мы бы «выжили», но затопило все полностью, — объясняет бизнесмен.

    Кайрат Усаков говорит, что заявление по возмещению ущерба уже подано, вопросом занимается палата предпринимателей, но точных прогнозов никто не дает.

    — Тут вопрос в местности, что находится за плотиной — ее всю размыло. Если в будущем эту бровку не укрепить, то есть ли смысл там что-то ставить? Мы боимся. Да и плотина, способна ли она выдержать — в этом году она справилась «на отлично», но что будет в следующем, мы не знаем, — заключил предприниматель.

    Напомним, большая вода пришла в Костанайскую область 25 марта. Первыми начали тонуть села близ Аркалыка, также пострадали населенные пункты Джангельдинского, Амангельдинского районов. 28 марта был объявлен режим ЧС.

    Позже режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайском районах и Костанае.

    Также акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже там разъяснили, как будет производиться оценка ущерба и осуществляться выплаты.

    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Рыбоводство Видео Общество Паводки в Казахстане Ущерб Костанай Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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