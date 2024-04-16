Рыбную ферму размыло паводком в Костанайской области

Житель Костанайской области Кайрат Усаков владел собственной рыбной фермой пока в регион не пришла большая вода. Паводок уничтожил ферму предпринимателя, а ущерб составил около 190 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

ТОО «Каратомарский рыбопитомник «FISH Estate» было создано в 2022 году. Месторасположение находилось на возвышенности, за Каратомарским водохранилищем, долгие годы здесь была сухая местность.

— Мы зарегистрировали ТОО в 2021 году. С 2022 года началась уже реализация задуманного — купили землю с аукциона, рыбопосадочный материал. Начинали мы с личинки пеляди, в 2022 году расширились до карповых видов и радужной форели. Изначально выращивали товарную форель, а в 2023 году начали завозить икру форели и инкубировать ее на месте, чтобы не возить малька далеко, так как это затратный процесс и достаточно долгий, перевозка осуществляется воздушным путем, — рассказывает Кайрат Усаков.

Фото: из личного архива Кайрата Усакова

Успешное инкубирование дало свои результаты. В 2023 году было получено 10 тонн карпа и 1,5 тонны радужной форели. Начали получать прибыль.

— Бизнес открывал за свой счет. У меня кроме рыбной компании есть озера, которые мы зарыбляем. В 2016 году участвовали в конкурсе по использованию водоемами, который успешно выиграли. Поэтому с рыбой и водой я связан уже почти 10 лет, — говорит он.

Место было выбрано там неслучайно — пруды, необходимые для местожительства рыбы, заполнялись водой через трубу с речки, самотеком. То есть не приходилось применять электричество для наполнения водоемов — все происходило благодаря перепаду уровней.

К сожалению, природа внесла свои коррективы. После увеличения сброса воды на Каратомарском водохранилище, рыбную ферму буквально смело водой. Ущерб, по оценке бизнесмена, составил около 190 млн тенге.

Фото: из личного архива Кайрата Усакова

— Мы знали, что наше производство под угрозой подтопления, но никто не думал что придет столько воды. Пострадали пруды: с водоема в открытое пространство ушло порядка 10 тонн карпа и 1,5 тонны форели. Погиб весь малек, который находился в системе искусственного жизнеобеспечения. Погибла икра сиговых пород. Самое страшное что размыло все пруды. Если бы воды было по колено — то мы бы «выжили», но затопило все полностью, — объясняет бизнесмен.

Кайрат Усаков говорит, что заявление по возмещению ущерба уже подано, вопросом занимается палата предпринимателей, но точных прогнозов никто не дает.

— Тут вопрос в местности, что находится за плотиной — ее всю размыло. Если в будущем эту бровку не укрепить, то есть ли смысл там что-то ставить? Мы боимся. Да и плотина, способна ли она выдержать — в этом году она справилась «на отлично», но что будет в следующем, мы не знаем, — заключил предприниматель.

Напомним, большая вода пришла в Костанайскую область 25 марта. Первыми начали тонуть села близ Аркалыка, также пострадали населенные пункты Джангельдинского, Амангельдинского районов. 28 марта был объявлен режим ЧС.

Позже режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайском районах и Костанае.

Также акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже там разъяснили, как будет производиться оценка ущерба и осуществляться выплаты.