Рыбалка на Иссык-Куле подешевеет почти втрое

В Кыргызстане намерены снизить тариф на любительскую рыбалку на Иссык-Куле, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующее постановление кабмина вынесено на общественное обсуждение.

Отмечается, что действующий размер платы в размере 150 сомов за 1 килограмм эндемичных видов рыб является относительно высоким для значительной части рыбаков-любителей и организаторов любительского рыболовства. В результате часть рыболовов отказывается от оформления необходимых разрешительных документов либо сокращает объемы официально декларируемого вылова.

Согласно документу, для кыргызстанцев стоимость вылова эндемичных видов рыб (чебак, чебачок, сазан) уменьшится со 150 до 50 сомов за 1 кг. Для форели гегаркуни плату также снизят со 150 до 50 сомов за одну особь. Для иностранцев тарифы не меняются и составят 400 сомов и 450 сомов за килограмм эндемиков и иссык-кульской форели соответственно.

Ранее трехдневный билет с лимитом вылова 9 кг обходился в 1 513 сомов. Теперь цена за три дня рыбалки, включая госуслугу 163 сома, составит 613 сомов. Лимиты на вылов остаются прежними — до 3 кг рыбы в сутки.

Кроме того, из разрешенного списка эндемичных рыб полностью исключена занесенная в Красную книгу Кыргызстана Иссык-Кульская маринка (Schizothorax issykkuli).

Мера направлена на создание условий для развития любительской и спортивной рыбалки, легализацию рыболовства, сокращение незаконного вылова рыб за счет снижение финансовой нагрузки на граждан, стимулирование туристических услуг, связанных с организацией рыбалки на озере Иссык-Куль.

Ранее сообщалось, что в стране намерены усилить ответственность за уничтожение и загрязнение экосистем озер и водохранилищ, а также незаконный вылов рыбы синтетическими сетями.